4 لجان برلمانية تنجز قانون مزاولة الصيدلة ورفع رسوم التفتيش على مخازن الأدوية

التحرير

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تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنتى الصناعة والشئون الاقتصادية اجتماعًا موسعًا، لنظر مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء النائب محمد سليم، وستين عضوًاً آخرين، والنائب الدكتور محمد مجدي مرشد، وستين عضوًاً آخرين، والنائب أحمد مدين، وخمسة وسبعين عضوًاً آخرين، والنائب الدكتور سامي المشد وستين عضواً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون بمزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955.

وقال النائب أحمد مدين، أحد مقدمي مشروعات القوانين، إن مشروع زملائه مشروعات قوانين كاملة من الألف إلى الياء، أمّا مشروعه فهو تعديلات تخص فقط تعديل المادة 16 البند الثاني الخاص برسم التفتيش.

وأوضح مدين في تصريح لـ"التحرير"، أن رسم التفتيش قيمته جنيه واحد في السنة طبقًا للقانون 172 لسنة 1955، لافتًا إلى أن قيمة الجنيه في ذلك الوقت تساوي جنيه ذهب، وعندما بحث مصير صرف تلك الأموال وجد أنها تذهب كمكافأة لإدارة التفتيش.

وتابع: "إحصائية لعدد الصيادلة والمخازن الخاصة بالأدوية بلغت 666 ألف صيدلية ومخزن أدوية، فعندما يكون رسم التفتيش في السنة ألف جنيه أقدر أجمع من الصيادلة 666 مليونًا، وسيتم تخصيص تلك المبالغ للصيادلة يستندون إليها في حالة الكوارث الطبيعية الي تحدث ومواجهة الحرائق والسرقات، رغم وجود نقابة للصيادلة، كل المبالغ التي تعطيها مبالغ زهيدة لا تغني ولا تسمن من جوع".

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وقالت الدكتور شادية ثابت، العضو باللجنة، إن هناك 4 مشروعات بقوانين مقدمة من النواب سيتم طرحها جميعًا ومناقشتها والتوفيق بينها أو اختيار الأفضل.

وكشفت ثابت، في تصريح لـ"التحرير"، "أن جوهر التعديلات المقدمة يتمثل في توفير ضمانات حماية أكثر وعدم التعدي على الصيدلي أثناء ممارسة عمله، ووضع عقوبات لمقتحمي الصيدليات، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين المقدمة تتضمن تشكيل هيئة عليا للدواء تكون بعيدة عن وزارة الصحة، ويكون مهمتها تناول وتنظيم عمل وأمور الصيادلة والدواء.

وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن بيت الخبرة البرلماني بالحزب اجتمع، اليوم السبت، بقيادة النائبة ليلى أبو إسماعيل والمهندس شريف بهجت، المدير التنفيذي، لبيت الخبرة مع الدكتور خالد العامري رئيس النقابة العامة للأطباء البيطرين وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وأوضح فؤاد، فى تصريح له، أن الاجتماع تناول ملاحظات ووجهات نظر النقابة حول مشاريع تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة لعرضها على الحزب، لافتًا إلى أن اللقاء أسفر عن بعض الملحوظات الهامة، التي تم عرضها بحضور الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، التي ستتبنى طرحها النائبة الوفدية ليلى أبو إسماعيل في مشروع القانون المطروح على لجنة الصحة بمجلس النواب.