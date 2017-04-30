بعد انقطاع 9 ساعات.. شبكات الاتصال تعود للعمل بشمال سيناء

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عادت شبكات الاتصال والإنترنت للعمل في محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، بعد انقطاع 9 ساعات متواصلة.

وأفادت مصادر أمنية بأن حملات أمنية مكبرة انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى، لاستهداف وملاحقة العناصر الإرهابية التي تنشط في مدن المحافظة.

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وحسب مصادر محلية، شهدت مدينتا الشيخ زويد ورفح هدوءًا حذرًا طوال فترات النهار.

وتفصل أجهزة الأمن شبكات الاتصال عن مدن العريش ورفح والشيخ زويد، حتى لا تنفذ الجماعات الإرهابية هجماتها ضد قوات الأمن عن طريق تفجير العبوات الناسفة باستخدام شرائح الهواتف المحمولة.