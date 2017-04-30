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"والي": لجنة من وزارة الصحة لحل مشكلة المعاقين.. وتركيب رافعات بالمواصلات

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"والي": لجنة من وزارة الصحة لحل مشكلة المعاقين.. وتركيب رافعات بالمواصلات "والي": لجنة من وزارة الصحة لحل مشكلة المعاقين.. وتركيب رافعات بالمواصلات

مصراوي Masrawy

اجتماع مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، الأحد، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اتفق مع المجلس القومي للإعاقة على تشكيل لجنة في وزارة الصحة لحل مشكلات المعاقين.

وأضافت والي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش توصيات مؤتمر الشباب والذي انتهت أعماله الأسبوع الماضي وأبرزها إعلان 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الميزانية المتعلقة بالمجلس واستراتيجية المجلس.

من جانبه قال أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة، إن الاجتماع كان مثمرًا مع رئيس مجلس الوزراء وتطرق إلى تركيب رافعات بوسائل النقل والمواصلات بالإتفاق مع وزير الإنتاج الحربي ومحو أمية "الصم" حيث تصل نسبتهم إلى ٣٪‏ من السكان، و٩٩٪‏ منهم لا يعرفون القراءة والكتابة.

كان رئيس مجلس الوزراء، أكد أن بدأت في تنفيذ توصيات مؤتمر "الشباب" الذي انتهت أعماله الأسبوع الماضي لافتًا إلى أن أهم تلك التوصيات إعلان 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة، وتشكيل مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التي تواجه صعوبة في استخراج التراخيص ولو لفترة مؤقتة.

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