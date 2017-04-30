بالصور.. نادي باكوس يكرم أبطال «يد الأهلي»

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حرص مجلس إدارة نادي باكوس بالإسكندرية، برئاسة كارم الكردي، على تكريم فريق كرة اليد للرجال بالنادى الأهلي، وذلك بعد حصول الأهلي على بطولة أفريقيا.

وحضر التكريم جميع أعضاء الفريق في حضور، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد السابق، الذى تقدم باستقالته.

ويدخل الأهلى اليوم في مواجهة ضد فريق سبورتنج في بطولة الدوري، إذ يأمل الفوز بها، ليتوج رسميًا باللقب الذي يتصدر ترتيبه.

يذكر أن يد الأهلي هذا الموسم حصلت على ثلاثية إفريقية تاريخية، بتتويجه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، وبطولة السوبر الإفريقي، وكأس أبطال الكؤوس الإفريقية.