بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس خاصة بالقوات المسلحة عبر ميناء بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، برئاسة اللواء محمد نادر فرحات، مساعد وزير الداخلية لتأمين محور قناة السويس، واللواء عبدالعزيز كمال، مدير مباحث المحور، اليوم الأحد، محاولة تهريب ملابس خاصة بالقوات المسلحة عبر ميناء غرب بورسعيد.

وردت معلومات لقسم البحث الجنائي بالإدارة تفيد بوصول الحاوية رقم "cclu 71571177" قادمة من دولة الصين إلي ميناء غرب بورسعيد البحري، بنظام الترانزيت المباشر ومنه إلى دولة ليبيا، ومشمولها ملابس وأحذية، لصالح إحدى شركات الشحن بدولة ليبيا، ومخبأ داخلها أصناف أخرى محظورة وغير مثبتة بالمستندات.

وتبين من تفتيش الحاوية بمعرفة لجنة أمنية جمركية وجود 55 كرتونة داخلها "1100 طقم أفرول مموه.. قطعتين" خاص بزي القوات المسلحة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية المتبعة في هذا الشأن.