تقرير حكومي: أكثر من مليون ونصف حالة تعدي على الأرض الزراعية منذ 25 يناير

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، تقريرًا تضمن مخالفات التعديات على الأرض منذ 25 يناير 2011 وحتى هذا الشهر بلغت مليوناً و688 ألفاً و988 حالة علي مساحة من الأراضي بلغت 75 ألفاً و94 فداناً وان ما تم إزالته بلغ 376 ألف حالة و333 حالة علي مساحة 21 ألفاً و151 فداناً وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا و311 ألفاً و575 حالة علي مساحة 53 ألفاً و941 فدانا.

وقال عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، لمصراوي، إن التعدي على الأراضي الزراعية خيانة للوطن، حيث يضر المتعدي علي الرقعة الزراعية بالأمن الغذائي المصري ويمثل امتدادا صريحا علي حقوق الأجيال القادمة.

وأكد البنا، أنه سيتم الانتهاء قريباً من إعداد قانون يغلظ من عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية.

وذكر البنا أن الإدارة المركزية لحماية الأراضي ووكلاء وزارة الزراعة بالمحافظات تم تكليفها باتخاذ جميع الإجراءات، للحد من مخالفات التعديات علي الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف لإزالة المخالفات علي الأراضي الزراعية .

كما كلف البنا، بحصر عدد المتعدين على الأراضي الزراعية وتكثيف الحملات للمرور الدوري والتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات والتحقيق مع أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة حفاظاً علي الأراضي الخصبة التي تمثل عصب الاقتصاد المصري وستكون الإزالة الفورية علي نفقة المعتدي.