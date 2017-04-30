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رئيس الحكومة: منح الجنسية للمستثمرين مقابل وديعة سيتم وفق ضوابط عديدة

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رئيس الحكومة: منح الجنسية للمستثمرين مقابل وديعة سيتم وفق ضوابط عديدة رئيس الحكومة: منح الجنسية للمستثمرين مقابل وديعة سيتم وفق ضوابط عديدة

مصراوي Masrawy

رئيس منح الجنسية للمستثمرين مقابل وديعة

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن منح الجنسية للمستثمرين الذين يودعون وديعة بقيمة 250 ألف دولار لازال في إطار مشروع قانون حتى الآن، موضحًا أن منح الجنسية سيكون وفقا لضوابط متعددة أمنية وسياسية وكثير من الضوابط وهناك آلية إذا تم إيداع مبلغ معين واستوفى كل الضوابط التي يحددها القانون سوف يمنح له الجنسية.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أن هذا القانون ليس في فقط إنما في الكثير من دول العالم وهناك دول تمنح إقامة بناء على شراء أصول مؤكدا أن الأمر في يد الحكومة.

وحول عمل بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، قال إن هناك برنامج اقتصادي مصري خالص وجميع البدائل مطروح للمناقشة، وهناك كثير من وجهات النظر لتطبيق البرنامج وفي النهاية سنأخذ الأفضل الذي به مصلحة لمصر .

وحول استعداد الحكومة لشهر رمضان، أكد إسماعيل: "الحكومة تستعد على قدم وساق وهناك وفرة في السلع الغذائية كما تم التعاقد على استيراد كميات من اللحوم".

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