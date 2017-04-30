بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يترأس حملة على "التوك توك" بسيدي جابر
جولة مدير أمن الإسكندرية (1)
جولة مدير أمن الإسكندرية (2)
جولة مدير أمن الإسكندرية
جولة مدير أمن الإسكندرية (4)
جولة مدير أمن الإسكندرية (5)
الإسكندرية - محمد عامر:
قاد مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، اليوم الأحد، حملة مرورية مكبرة في منطقتي ونجت وسيدي جابر، استهدفت ضبط مركبات "التوك توك"، وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين منها.
وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 26 مركبة توك توك، و3 دراجة بخارية، و3 سيارات دون لوحات، احتجزت بوحدة الإيداع والتحفظ، فضلاً عن سحب 19 رخصة قيادة مخالفة.
وأشار البيان إلى إجراء تحليل تعاطى المخدرات لعدد 30 قائد مركبة، منهم 7 إيجابي، اُتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.
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