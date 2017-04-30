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بالصور.. تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (1)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (1)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (2)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (2)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (3)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (3)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (4)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (4)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (5)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (5)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (6)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (6)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (7)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (7)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (8)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (8)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (10)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (10)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (11)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (11)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (9)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (9)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (12)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (12)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (13)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (13)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (14)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (14)

تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (15)تسليم 25 منزلاً أعيد إعمارها في كفر الشيخ (15)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سلّم محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، ٢٥ منزلاً أعيد إعمارها، لأهالي قرية زهرة الغابات بمركز الرياض، كما افتتح معرضًا للأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي المستعمل، أقامته جمعية الأورمان في القرية، بالتعاون مع صندوق "تحيا ".

جاء ذلك في حضور الدكتور خالد الهلالي عضو مجلس النواب، والمحاسب مصطفى جادالله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونصر الدين الريس رئيس مركز ومدينة الرياض، والعميد علاء نجم مدير فرع الأورمان بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وفي السياق، تفقد المحافظ منازل الأهالي للاطمئنان على جودة إعادة إعمارها، كما التقى ساكني هذه المنازل واستمع إلى مطالبهم.​

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