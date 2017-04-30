بالصور.. انهيار جزئي بعقارين بالحضرة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت منطقة الحضرة القبلية وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، انهيار أجزاء من عقارين، وجرى إخلاء أحدهما، المشغول بالسكان، من قاطنيه لحين العرض على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط.

وقال على مرسى، رئيس حى وسط الإسكندرية، إن غرفة عمليات الحي تلقت بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 بشارع أبو اليوسف بمنطقة الحضرة القبلية، مشيرًا إلى إخطار قوات الحماية المدنية وقسم شرطة باب شرقي بالواقعة على الفور.

وأوضح "مرسى" أنه تبين سقوط جزء من سقف الدور الثاني بالعقار محل البلاغ، ما أدى إلى انهيار سلم وأجزاء بالعقار المجاور رقم 15 المكون من 3 طوابق، وأخلي من السكان لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، دون حدوث إصابات.

وأضاف رئيس الحي أن العقار الأول صدر له قرارا الترميم رقمي 115 و130 لسنة 2001 ولم ينفذا، لافتًا إلى استدعاء مقاول الهدم لإزالة الأجزاء المعلقة والتي تسبب خطورة على المارة.