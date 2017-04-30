أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل -
ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور) -
"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة" -
جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (1)محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (1)

محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (2)محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (2)

محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (4)محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (4)

محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (3)محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (3)

محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (5)محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (5)

محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (6)محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (6)

محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (7)محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (7)

محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (8)محافظ الدقهلية دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة (8)

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية وميكنة الدورة المستندية للإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة، من خلال شبكه داخليه وبرنامج إلكتروني متخصص، بمساهمة كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنصورة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالدكتور حسن البسيوني، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، وبحضور مدير عام مركز المعلومات ودعم القرار بالمحافظة، ومديري الإدارات بالمركز والبوابة الإلكترونية.

واستعرض محافظ الدقهلية نموذجًا تطبيقيًّا نُفذ بجامعة المنصورة منذ عام 2005 لميكنة الدورة المستندية وأرشفه المستندات.

وقال الدكتور حسن البسيوني، عميد كلية الحاسبات والمعلومات: "إن الهدف من تطبيق البرنامج السرعة في الأداء وسرية المستندات واختصار الاستخدام الورقي".

وثمن الشعراوي، جهود الجامعة وتعاونها مع المحافظة في كافة المجالات التي تعود بالنفع على مواطني الدقهلية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور)

ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور)

"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة"

"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة"

جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني

جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني