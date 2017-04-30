محافظ الدقهلية: دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية بديوان المحافظة

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، دراسة تطبيق الإدارة الإلكترونية وميكنة الدورة المستندية للإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة، من خلال شبكه داخليه وبرنامج إلكتروني متخصص، بمساهمة كلية الحاسبات والمعلومات جامعه المنصورة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالدكتور حسن البسيوني، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، وبحضور مدير عام مركز المعلومات ودعم القرار بالمحافظة، ومديري الإدارات بالمركز والبوابة الإلكترونية.

واستعرض محافظ الدقهلية نموذجًا تطبيقيًّا نُفذ بجامعة المنصورة منذ عام 2005 لميكنة الدورة المستندية وأرشفه المستندات.

وقال الدكتور حسن البسيوني، عميد كلية الحاسبات والمعلومات: "إن الهدف من تطبيق البرنامج السرعة في الأداء وسرية المستندات واختصار الاستخدام الورقي".

وثمن الشعراوي، جهود الجامعة وتعاونها مع المحافظة في كافة المجالات التي تعود بالنفع على مواطني الدقهلية.