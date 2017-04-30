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التشكيل الرسمي لمباراة «توتنهام vs أرسنال»

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التشكيل الرسمي لمباراة «توتنهام vs أرسنال» التشكيل الرسمي لمباراة «توتنهام vs أرسنال»

التحرير

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أعلن كل من الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، عن التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها الثنائي ديربي شمال لندن، في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب وايت هارت لين، ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج". 

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: 

حراسة المرمي: تشيك. 

خط الدفاع: مونريال- كوسيليني- جابريل. 

خط الوسط: جيبس- تشاكا- رامسي- شامبرلين. 

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خط الهجوم: سانشيز- جيرو- أوزيل. 


بينما جاء تشيكل توتنهام كالأتي: 

حراسة المرمي: لوريس

خط الدفاع: دافيز – الديرفيلد – فيرتونخين – تريبير.
 
خط الوسط: داير – وانياما - سون – ألي – إيركسن

الهجوم: كين

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التحرير

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