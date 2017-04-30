تشيلسي يقترب من معانقة لقب البريمييرليج بثلاثية في إيفرتون

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نجح فريق تشيلسي في الفوز على مضيفه، إيفرتون، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليج».

وتقدم تشيلسي في الشوط الثاني عن طريق اللاعب الإسباني بيدرو رودريجز في الدقيقة 69، وعزز جاري كاهيل تقدم فريقه في الدقيقة 79، واختتم أهداف البلوز في اللقاء ويليان في الدقيقة 86.

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بتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 58 نقطة في المركز السابع.