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تعادل إيجابي بين ميدلزبره ومانشستر سيتي في البريمييرليج

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تعادل إيجابي بين ميدلزبره ومانشستر سيتي في البريمييرليج تعادل إيجابي بين ميدلزبره ومانشستر سيتي في البريمييرليج

التحرير

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انتهى لقاء ميدلزبره مع نظيره مانشستر سيتي، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب ريفرسايد ستديوم، ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي. 

سجل ثنائية ميدلزبره كل من ألفارو نيجريدو، وكالوم تشامبيرس، في الدقيقتين الـ77،38.

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بينما سجل هدفي السيتيزنز كل من سيرجو أجويرو، وجابرييل خيسوس، في الدقيققتين الـ85،69. 

وبهذا التعادل يحصل كل فريق على نقطة، ليترفع رصيد ميدلزبره للنقطة 28 في المركز قبل الأخير، كما أرتفع أيضا رصيد السيتي للنقطة 66 محتلًا المركز الرابع بجدول الترتيب. 

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التحرير

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