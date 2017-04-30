علي عبد العال يغيب عن افتتاح دور انعقاد برلمان الطلاب ويزور حقوق عين شمس

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تغيّب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن حضور جلسة دور انعقاد برلمان الطلاب بجامعة عين شمس، واكتفى بزيارة كلية الحقوق لمدة ساعتين، وانصرف عقب ذلك من بوابة كلية الحقوق.

وتغيب وزراء التعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة عن حضور الجلسة الافتتاحية، لارتباطهم بحضور احتفال السيسي بعيد العمال.

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يذكر أنَّ برلمان جامعة عين شمس هو نمودج طلابي يهدف إلى إعداد طالب قادر على المشاركة السياسية والمجتمعية من خلال التدريب على اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون البرلمان والأدوات الرقابية والتعريفات السياسية وأنواع السلطات والميزانية العامة والنظم الاقتصادية وكيفية تحديد مشكلات المجتمع وإيجاد حلول لها وكيفية إعداد الحملات الانتخابية.

ويمثل نواب نموذج المحاكاة والمسئولين طلاب من اتحاد الطلاب، ومن مختلف كليات جامعة عين شمس، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد الوهاب عزت، وافتتح النموذج في وقت سابق، دور انعقاده الأول بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من نواب المجلس.