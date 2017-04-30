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برلمان «عين شمس» يفتتح دور انعقاده الثاني باستجواب وزير الداخلية

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برلمان «عين شمس» يفتتح دور انعقاده الثاني باستجواب وزير الداخلية برلمان «عين شمس» يفتتح دور انعقاده الثاني باستجواب وزير الداخلية

التحرير

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افتتح نمودج محاكاة مجلس النواب بجامعة عين شمس دور انعقاده الثاني، اليوم الأحد، باستجواب وزير الداخلية، بشأن القبض على جماهير الأهلي، مقدم من النائب الطالب أيمن سيد، واستجواب وزيري التضامن والنقل بشأن الطريق الدائري وأطفال الشوارع.

وتقدم ثلاثة طلاب بأسئلة إلى وزير التنمية المحلية بشأن تلوث مياه النيل، ووزير بشأن بطاقات التموين، ووزير التعليم العالي بشأن الطلاب المكفوفين. وأحاط ثلاثة طلاب وزير التعليم بشأن الطلاب المقيدين بأكثر من مدرسة، ووزير الصحة بشأن مستشفى الواسطة بمحافظة بني سويف ومستشفيات التأمين الصحي.

واقترح النائب الطالب محمود هشام، على وزير التعليم، دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

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جدير بالذكر أن برلمان جامعة عين شمس نمودج طلابي يهدف إلى إعداد طالب قادر على المشاركة السياسية والمجتمعية من خلال التدريب على اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون البرلمان والأدوات الرقابية والتعريفات السياسية وأنواع السلطات والميزانية العامة والنظم الاقتصادية وكيفية تحديد مشكلات المجتمع وإيجاد حلول لها وكيفية إعداد الحملات الانتخابية.

ويمثل نواب نموذج المحاكاة والمسئولين طلاب من اتحاد الطلاب، ومن مختلف كليات جامعة عين شمس، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد الوهاب عزت. 
 

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التحرير

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