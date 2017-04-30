«الوطنية للصحافة»: الانتهاء من «إصلاح الجرائد القومية» قريبًا

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قالت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، إنها أوشكت على الانتهاء من "المشروع الوطني لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية"، في إطار خطة الدولة لتثبيت مؤسساتها ومن بينها المؤسسات الصحفية القومية.

وأضافت في بيان: "يستهدف المشروع محاور أساسية أهمها، أولاً: إجراء التغييرات الصحفية وفقًا لمعايير دقيقة وشاملة تتضمن الخبرة والكفاءة واختيار رؤساء مؤسسات من شخصيات قادرة على إدارة الاستثمارات والنهوض المالي والإداري وتنفيذ خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة، خصوصا الديون التي تثقل كاهل المؤسسات بكل أنواعها".

وتابع البيان: "ثانيًا: لن تقتصر التغييرات الصحفية القادمة على منصب رؤساء التحرير، وتشمل منظومة كاملة لمديري التحرير ورؤساء الأقسام ومجالس التحرير، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزملاء للمشاركة في إدارة صحفهم، وللهيئة وفقا لقانونها أن تراقب معدلات الأداء وتنفيذ هذه السياسات".

وأكمل: "ثالثًَا: اختيار رؤساء الإصدارات المختلفة بمعايير موضوعية تضمن القدرة على لم شمل الأسرة الصحفية والنهوض بالإصدارات وإطلاق المنافسة لاستعادة الصحف والإصدارات القومية مكانتها الرائدة. وأن تشمل الاختيارات كافة ألوان الطيف السياسي دون إقصاء أو إبعاد، وإحداث انسجام بين مختلف الأجيال من الشباب وجيل الوسط وشيوخ المهنة واستعادة تقاليد الصحافة العريقة التي ميزتها في عصور الازدهار والريادة".

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أما رابع محور، وفقًا للبيان، فهو: "إعداد مشروع تدريبي كامل للصحفيين في كافة المؤسسات القومية تتضمن الجوانب المهنية والقانونية ووسائل الاتصال الحديثة، وإتاحة الفرصة أمام الترقي في الدورات التدريبية داخل الهيئة الوطنية وفي الهيئات الوطنية داخل مصر وخارجها في الجهات المشهود لها بالكفاءة والخبرة، وتتحمل الهيئة الجانب الأكبر من التكاليف، بشرط الالتزام والترقي من دورة لأخرى".

واختتم بالمحورين، الخامس وهو "إعداد برنامج تفصيلي لعلاج المشاكل التي يعاني منها الزملاء في المؤسسات وأهمها تأخر مكافأة نهاية الخدمة"، والسادس: "تهيئة أجواء صحية ملائمة لسير العمل في المؤسسات الصحفية، الإدارة والمطابع والتوزيع والإدارات الأخرى، على أساس الكفاءة والخبرة وتحقيق معدلات إنجاز تلبي طموحات جميع العاملين".

وناشدت الهيئة العاملين في المؤسسات الصحفية عدم الالتفات للشائعات والتسريبات التي تستهدف إثارة البلبلة، مطالبة بالتحلي بالصبر، حيث سيعقد مؤتمر صحفي في أقرب وقت لإعلان المشروع يدعى إليه المهتمون بهذا الشأن، وأن يكون الزملاء على ثقة أن الهيئة لا تستهدف إلا إعلاء المصلحة العامة، وتنفيذ مشروع شامل للنهوض بالمؤسسات وأن تقف على قدميها وتحقق الأهداف المنشودة.