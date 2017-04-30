مصر تتسبب في غضب إسرائيل من ألمانيا

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بعنوان "إسرائيل غاضبة من ألمانيا بسبب دعمها لمشروع مصري عربي في اليونسكو"، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن مصر والدول العربية تريد زعزعة سيادة إسرائيل على القدس، وفي وزارة الخارجية بتل أبيب تفاجئوا أن القرار تقف وراءه دول أوروبية على رأسها ألمانيا.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن حالة من التوتر تعود بين تل أبيب وبرلين، وذلك بعد إلغاء لقاء كان سيعقد بين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزيجمار جابرييل، وزير الخارجية الألمانية، وفي تل أبيب هناك حالة من الغضب بسبب الدعم المتوقع للدول الأوروبية لقرار سيتم التصويت عليه في منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، يرفض سيادة إسرائيل على القدس.

وقالت: "إسرائيل ترى أن برلين تقف وراء هذا المقترح الذي تقدمه الجزائر، ومصر، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر والسودان، وبموجب نص القرار الجديد، فإن الدولة العربية الأخيرة لم تتطرق إلى الحرم القدسي أو حائط البراق، وبدلًا من ذلك اختارت تلك الدولة الهجوم على ما سمته مزاعم تل أبيب في حق السيادة على القدس".

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وأضافت: "في البداية تتضمنت صيغة القرار غرب القدس، لكن بعد لقاء جرى بين دبلوماسيين أوروبيين وممثلين من الدول المقدمة للقرار، اتخذت الخطوة بتخفيفه وعلى ما يبدو قصرها على منطقة شرق القدس"، لافتة إلى أنه وفقًا لتقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه من المتوقع أن تدعم الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس الإداري لليونسكو، القرار العربي أو تمتنع عن التصويت لكنها لن ترفضه.

وأوضحت: "لهذا السبب سيصعب على تل أبيب إقناع دول أخرى بمعارضة القرار المصري العربي، فقط الولايات المتحدة التي هي عضو بمجلس إدارة اليونسكو من المتوقع تصويتها ضد القرار"، لافتة إلى أنه في الأسبوع الماضي وصل إلى تل أبيب وزير الخارجية الألماني وكان سيجتمع بنتنياهو، إلا أن الأخير ألغى اللقاء بسبب اجتماع زيجمار بمنظمات يسارية إسرائيلية معارضة لنتنياهو، ما أسفر عن توتر ملحوظ في العلاقات بين تل أبيب وبرلين.