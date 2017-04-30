أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل -
ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور) -
"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة" -
جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| التضامن: الأوقاف تغلق مكاتب تحفيظ القرآن لهذا السبب

Google+ Print
فيديو| التضامن: الأوقاف تغلق مكاتب تحفيظ القرآن لهذا السبب فيديو| التضامن: الأوقاف تغلق مكاتب تحفيظ القرآن لهذا السبب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال كمال الشريف، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة الأوقاف أصدرت قرارًا بغلق كل معاهد ومكاتب إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن على مستوى الجمهورية؛ لتقنين أوضاعها، وإجراء اختبارات لمحفظي القرآن الكريم والدارسين.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد، أن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة،  طالب الجمعيات بتقديم جميع أوراقها لتقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أنها شرعت في ذلك بالفعل، عبر ملء استمارة، أعدت صياغتها بالاشتراك مع "الأوقاف".

ولفت إلى أن محفظ القرآن سيحصل على "كارنيه" معتمد من "التضامن" و"الأوقاف" للعمل في الجمعيات.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| التضامن: الأوقاف تغلق مكاتب تحفيظ القرآن لهذا السبب

فيديو| التضامن: الأوقاف تغلق مكاتب تحفيظ القرآن لهذا السبب

بالفيديو.. «مكافحة الإدمان»: 80% من الجرائم ترتكب تحت تأثير المخدرات

بالفيديو.. «مكافحة الإدمان»: 80% من الجرائم ترتكب تحت تأثير المخدرات

فيديو| بائعو «الترجمان» للسيسي: «اعتبرنا زي بتوع البرجر وأنقذنا»

فيديو| بائعو «الترجمان» للسيسي: «اعتبرنا زي بتوع البرجر وأنقذنا»

بالفيديو.. أول ظهور لـ "صديق اليسا" بعد الجدل حوله ..يرد على منتقديه

بالفيديو.. أول ظهور لـ "صديق اليسا" بعد الجدل حوله ..يرد على منتقديه