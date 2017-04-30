فيديو| التضامن: الأوقاف تغلق مكاتب تحفيظ القرآن لهذا السبب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال كمال الشريف، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة الأوقاف أصدرت قرارًا بغلق كل معاهد ومكاتب إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن على مستوى الجمهورية؛ لتقنين أوضاعها، وإجراء اختبارات لمحفظي القرآن الكريم والدارسين.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد، أن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، طالب الجمعيات بتقديم جميع أوراقها لتقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أنها شرعت في ذلك بالفعل، عبر ملء استمارة، أعدت صياغتها بالاشتراك مع "الأوقاف".

ولفت إلى أن محفظ القرآن سيحصل على "كارنيه" معتمد من "التضامن" و"الأوقاف" للعمل في الجمعيات.