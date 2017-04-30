بالصور.. محافظ كفر الشيخ يسلم 7000 بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، تسليم 7000 بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، ومصلحة الأحوال المدنية، ومراكز الشباب، والوحدات المحلية، في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية: "إن المرأة شريك للرجل في مسيرة التنمية وبناء الأسرة، ولها دور أساسي كبير في تربية النشء، ولابد أن نحفزها ونقف بجوارها، ولا ننسى أبدًا جهودها في بناء المجتمع".

وفى نهاية الاحتفال كرم المحافظ عددًا من قيادات وأفراد مصلحة الأحوال المدنية بكفر الشيخ، وعددًا من المواطنين الذين ساهموا في نجاح المشروع، تقديرا لجهودهم.

جاء ذلك، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والدكتورة هدى الطنباري مقررة فرع المجلس القومي بكفر الشيخ، واللواء هاني النواصرة عضو مجلس النواب، والعميد دكتور عبد العزيز محمد قطاطو مدير إدارة الأحوال المدنية بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة، والقيادات التنفيذية.