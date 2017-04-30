بالصور.. ما الفرق بين المسافر والسائح؟

كتب - هشام عواض:

كثيرًا ما نخلط ما بين مفهوم المسافر والسائح، أو الكثير منا لا يعرف بالأساس من هو المسافر ومن السائح، وهل لهما نفس المفهوم أم لا؟.

وأوضح موقع "Holidify "، المتخصص في السفر والسياحة، الفرق بين الاثنين عبر نشر مجموعة من الصور التوضحية، لما يقوم به المسافر ويختلف عن السائح والعكس.

وتختلف تجربة السفر بين المسافر والسائح، من حيث التجارب والأفعال والقيام بالأنشطة بشكل مختلف، وميول السائح والمسافر.

ومن أبرز الاختلافات بينهما، عدم امتلاك المسافر لأمتعة وحقائب كثيرة، والتجول بحرية والانتقال والسفر بشكل فيه حس أكثر مغامرة عن السائح.