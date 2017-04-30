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تحقيقات النيابة: 12 كيلو "طرب" و"شيش" من لحوم الحمير داخل مطعم شهير بحدائق الأهرام

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تحقيقات النيابة: 12 كيلو "طرب" و"شيش" من لحوم الحمير داخل مطعم شهير بحدائق الأهرام تحقيقات النيابة: 12 كيلو "طرب" و"شيش" من لحوم الحمير داخل مطعم شهير بحدائق الأهرام

مصراوي Masrawy

لحوم الحمير - صورة أرشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة مع صاحب محل "كبابجي" شهير بمنطقة حدائق الأهرام، بعد قرار محافظة الجيزة بإغلاقه لقيامه بتجهيز الوجبات من لحوم الحمير.

وأشارت التحقيقات الأوليةإلى أن مديرية الطب البيطري بالجيزة حرزت 16 كيلو من اللحوم المفروم والبتلو من داخل محل الكبابجي منذ شهر، وحررت محضرًا إداريًا؛ ثم قامت بتحليل عينات من اللحوم المحرزة.

وأوضحت النتيجة أن 12 كيلو من اللحوم المحرزة تحتوي على "الفصيلة الخيلية" أي لحوم الحمير، وكانت مجهزة لإعدادها كوجبات "طرب" و"شيش"، كما تبين أن الـ 4 كيلو الباقين من المحرزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي فتم إرسال نتائج التحاليل إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها بالغلق.

وأمرت النيابة أمس بحجز مالك المحل على ذمة التحريات؛ ومازالت التحقيقات مستمرة.

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