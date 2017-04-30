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رئيس الحكومة: بدأنا في تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب.. وتطوير مجالس الاستثمار

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رئيس الحكومة: بدأنا في تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب.. وتطوير مجالس الاستثمار رئيس الحكومة: بدأنا في تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب.. وتطوير مجالس الاستثمار

مصراوي Masrawy

لقاء رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن بدأت في تنفيذ توصيات مؤتمر "الشباب" الذي انتهت أعماله الأسبوع الماضي لافتًا إلى أن أهم تلك التوصيات إعلان 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة، وتشكيل مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التي تواجه صعوبة في استخراج التراخيص ولو لفترة مؤقتة.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أنه سيتم تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله إلى المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير، بالإضافة لتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وميكنة الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالي.

واختتم الرئيس عبد الفتاح ، الخميس الماضي، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسماعيلية، كما تم عرض توصيات المؤتمر بعد انتهاء أيامه الثلاثة.

وجاءت توصيات المؤتمر كالتالي:
- إعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
- تكوين مجموعة رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب.
- إطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التي تواجه صعوبات في الحصول على التراخيص.
- تشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية، ومجموعة مقابلة لها من برنامج تأهيل الشباب للقيادة لمتابعة التوصيات والخطط وعرض النتائج في مؤتمرات الشباب دوريًا.
- دراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله للمجلس الأعلى للاستثمار والتصدير.
- تفعيل دور المجلس الأعلى للمدفعوعات لتفعيل دور الاقتصاد غير الرسمي.
- ميكنة المنظومة السيادية مثل الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالي.
- البدء في إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية.

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