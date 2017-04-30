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«مازولا»: الإنتر قادر على شراء ميسي

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«مازولا»: الإنتر قادر على شراء ميسي «مازولا»: الإنتر قادر على شراء ميسي

التحرير

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أكد أسطورة الإنتر ساندرو مازولا، امتلاك "النيراتزوري" القدرة المالية لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من صفوف برشلونة، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وترددت أنباء عن رغبة شركة "Suning Holdings Group" المالكة للإنتر في شراء ليونيل ميسي نهاية الموسم الحالي.

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وعلى جانب أخر، أشار مازولا إلى الملل الذي ينتابه عن مشاهدة مباريات الدوري الإيطالي باستثناء مباريات فريق نابولي بقيادة ساري، الذي يحرص على تقديم مباريات هجومية من الطراز الرفيع.

وأعرب "مازولا" عن أمنيته في فوز على نابولي، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن مصدر خطورة نابولي يأتي من لورينزي إنسيني الذي يشبهه كثيرا في طريقة اللعب، ويصنع الفارق في الأوقات الحاسمة.

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التحرير

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