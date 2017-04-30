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«كلوب» يزف خبرا سعيدا لجماهير ليفربول

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«كلوب» يزف خبرا سعيدا لجماهير ليفربول «كلوب» يزف خبرا سعيدا لجماهير ليفربول

التحرير

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أشار المدرب الألماني يورجين كلوب، إلى أن أفضل الأخبار التي تلقاها ليفربول مؤخرا هي عودة النجم الإنجليزي أدم لالانا لصفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به منذ شهر في مباراة الأخيرة، وإمكانية عودته لقائمة ليفربول غدا أمام واتفورد، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح "كلوب"، أنه تابع الجلسات التأهيلية الأربع الأخيرة للاعب، وظهر عليه التعافي بشكل جيد، مشيرا إلى أن التدريبات مع الفريق الأول تختلف عن المنفردة.

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وأضاف المدرب الألماني، أنه يبحث إمكانية مشاركة لالانا في المباراة لمدة شوط واحد، لافتا أنه لن يغامر بإشراكه منذ بداية المباراة إن لم يكن جاهزا حتى لا يفقد تغييرا مبكرا.

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التحرير

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