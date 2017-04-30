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بالصور.. تسمم 10 عمال بشرم الشيخ بسبب وجبة فاسدة

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تسمم عمال بوجبة فاسدة (1)تسمم عمال بوجبة فاسدة (1)

تسمم عمال بوجبة فاسدة (2)تسمم عمال بوجبة فاسدة (2)

تسمم عمال بوجبة فاسدة (3)تسمم عمال بوجبة فاسدة (3)

تسمم عمال بوجبة فاسدة (5)تسمم عمال بوجبة فاسدة (5)

تسمم عمال بوجبة فاسدة (4)تسمم عمال بوجبة فاسدة (4)


شرم الشيخ ـ أحمد السيد:

أصيب 10 من العاملين بإحدى القرى السياحة تحت الإنشاء بمدينة شرم الشيخ، بتسمم غذائي، اليوم الأحد، بعد تناولهم وجبة غذائية فاسدة من بوفيه القرية.

واستقبل مستشفى شرم الشيخ الدولي، المصابين، بقيء مفاجئ وإسهال شديد وألم بالبطن، وزادت شدة الأعراض في بعض الحالات، ليتم احتجازهم بقسم الباطنة للعلاج.

والعمال المصابون هم: أحمد علي محمود فهمي، 30 سنة، وأبو المجد محمود شارف، 28 سنة، وأحمد كامل أحمد محمد، 28 سنة، وإسلام محمود محمد محمد، 18 سنة، وعبدالعليم عبدالتواب عبده، 21 سنة، ومحمد خلف محمد حسانين، 29 سنة، ورجب أبوزيد، 35 سنة، وصابر فرج حسين خميس، 26 سنة، ورامي محمد شعبان، 20 سنة، وعبدالمنعم السيد حجاج، 48 سنة.

حُرر محضر بالواقعة برقم 2 قسم أول شرطة شرم الشيخ، وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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