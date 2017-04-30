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إحباط محاولة للتهرب من سداد 5 ملايين جنيه لخزينة الدولة ببورسعيد

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إحباط محاولة للتهرب من سداد 5 ملايين جنيه لخزينة الدولة ببورسعيد إحباط محاولة للتهرب من سداد 5 ملايين جنيه لخزينة الدولة ببورسعيد

مصراوي Masrawy

مديرية أمن بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت مديرية أمن محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، محاولة رئيس مجلس إدارة شركة لتجارة السيارات، للتهرب من سداد 5 ملايين جنيه لخزينة الدولة.

وردت معلومات لقسم الأموال العامة بإدارة البحث الجنائي، باستيراد "حسن.م.س.و"، 39 عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة لتجارة السيارات، مقيم بالخليفة المأمون في الجديدة بمحافظة القاهرة، 55 سيارة ركوب، وتقديمه مستندات بهدف إدراج مشمول الشحنة المستوردة بالبروتوكول الرابع لقواعد المنشأ "الأورو متوسط"، للاستفادة من تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، مخالفًا بذلك نص المادة 17، بجانب الاستيلاء على فرق الرسوم الجمركية المستحقة عليها، لتخفيض قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها من 65% إلى 32%، مستوليًا بذلك على مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه مصري، بالغرامات مستحقة الدفع لصالح خزينة الدولة.

وتكثف الأموال العامة، جهودها، حاليا، لبيان ما إذا كانت تلك الواقعة ارتبطت بوقائع أخرى من عدمه، وتحرر المحضر 388 لسنة 2017، إداري الميناء، وجار العرض على النيابة العامة.

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