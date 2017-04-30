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"إدارة مصر القديمة" تكرم رئيس لجنة التعليم بائتلاف حب مصر - صور

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مصراوي Masrawy

تكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديبتكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديب

تكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديبتكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديب

تكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديبتكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديب

تكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديبتكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديب

تكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديبتكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديب

تكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديبتكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديب

تكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديبتكريم عاصم سمو محمد مدير مدرسة الشهيد ناصف الديب

كتب- حاتم أبوالنور:

كرمت عبير إبراهيم، مدير عام إدارة القديمة التعليمية، عاصم سمو محمد، مدير مدرسة الشهيد ناصف الديب، ورئيس لجنة شئون المعلمين بنقابة المعلمين ومصر القديمة، ورئيس لجنة التعليم بإئتلاف حب مصر؛ لجهوده المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية بالإدارة.

وقالت إدارة مصر القديمة التعليمية- إن "سمو" كان له دورًا في النهوض بمدرسة الشهيد ناصف الديب، حيث تقدمت مدرسته بمستواها التعليمي بنسبة 80% عما كانت عليه تحت شعار "الحب والود والإحترام المتبادل" مع هية التدريس والتلاميذ.

حصل "سمو" على عدد من الشهادات التقديرية والجوائز من الإدارة التعليمية ومجلس الأمناء والنقابة الفرعية للمعلمين، كان آخرهم تقدير من نقيب معلمين مصر واتحاد المعلمين العرب، خلال فترة عمله في العديد من المدراس، فضلًا عن حصوله عام 2006 على المعلم المثالي من قِبل الإدارة التعليمية، وحصل على المدير المثالي عام 2011 من قِبل النقابة العامة للمعلمين.

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