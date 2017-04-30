بالصور – استعدادات الاحتفال السنوي الثالث لـ International Fashion Awards

كتب- مصراوي

يقام الاحتفال السنوي الثالث لأفضل الأزياء العالمية بفندق كونراد بالقاهرة، International Fashion Awards 2017 وذلك بحضور عدد من كبار مصممي الأزياء في الوطن العربي وخبراء التجميل .

يشارك في الحفل عدد من مصممي الأزياء منهم محمد نور، وهدى فتح الله، ونيرمين صفوت، وسمر درويش، وسمية حرب، بالإضافة الى عدد من خبراء المكياج والتجميل.

يقام حفل International Fashion Awards 2017 على مدار يومين 2و3 مايو بحضور بعض الشخصيات العامة والعالمية في عالم الأزياء والموضة.