"بدر" يشدد على الانتهاء من المشروعات الخدمية وفق الجداول الزمنية المحددة

الأقصر - محمد محروس:

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا، مع مسئولي هيئة الأبنية التعليمية، والصحة، والطرق والنقل، والكهرباء، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والري والموارد المائية، والإسكان، والتخطيط والمتابعة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في إطار المتابعة الدورية لنسب تنفيذ تلك المشروعات، وبحث كيفية تذليل العقبات التي تواجه المشروعات المتأخرة.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، نسب تنفيذ كل مشروع، والمعوقات التي تقف حائلاً أمام الانتهاء من بعضها، لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لإنجازها، وبحث الاحتياجات المطلوب توفيرها لتلك المشروعات.

وتابع "بدر"، الموقف التنفيذي لمستشفيات إسنا والعديسات والبياضية والأقصر العام، وموقف تطوير مستشفى الأقصر الدولي الذي يشمل تطوير 4 أدوار به، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري العمل بها بالرعاية الأساسية، كما تابع موقف مشروعات الصحة المتعثرة، وهي المركز الطبي بالشغب، والمركز الطبي بالدير، والوحدة الصحية بالشيخ موسى ببندر الأقصر.

وشدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية الموضوعة، مع الالتزام بالمتابعة الميدانية، مؤكدا أنه سيجري سحب الأعمال من أي شركة يثبت تقاعسها عن البرنامج الزمني، أو التأخير في مواعيد التنفيذ وتسليم المشروعات المكلفة بها.