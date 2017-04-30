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ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة في أسوان ـ صور

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مصراوي Masrawy

ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعةضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة (2)ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة (2)

ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة (4)ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة (4)

ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة (3)ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة (3)

ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة (5)ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة (5)

ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة (6)ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة (6)

أسوان ـ إيهاب عمران:

ضبطت حملة مرورية مكبرة بأسوان، شارك فيها ضباط إدارة المرور والبحث الجنائي، اليوم الأحد، 523 مخالفة مرورية متنوعة، منها 58 مخالفة تجاوز حد السرعة، و175 مخالفة غرامة ونش، و290 محالفة متنوعة.

وقال العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة مرور أسوان، إن الحملة استهدفت فحص الدراجات البخارية وسائقيها، والتأكد من سلامة التراخيص، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة إهمال سائقي المركبات، الذي يتسبب في وقوع العديد من الطرق، وضبط متجاوزي السرعة على الطرق السريعة، وقائدي المركبات تحت تأثير المخدرات.

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