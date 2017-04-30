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رئيس جامعة عين شمس: ممارسة العمل السياسي محرم داخل الجامعة

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رئيس جامعة عين شمس: ممارسة العمل السياسي محرم داخل الجامعة رئيس جامعة عين شمس: ممارسة العمل السياسي محرم داخل الجامعة

التحرير

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قال الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن تبني جامعة عين شمس، لنموذج محاكاة مجلس النواب، لا يعد ممارسة للحياة السياسية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات.

وأوضح عزت، في تصريح لـ«التحرير»، أن ممارسة العمل السياسي محرم داخل الجامعة، لكن نشر الثقافة السياسة وتعليم الطلاب كيف تدار المؤسسات الكبرى لا يعد محرمًا وهو ما تدعمه الجامعة.

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وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن مؤتمر الشباب التي يعقده الرئيس كل فترة يتم دعوة هؤلاء الطلاب، «ويكونوا وقتها مؤهلين للمشاركة الفعالة»، مضيفًا أن طلبات الإحاطة المقدمة اليوم في برلمان جامعة عين شمس لن يتم تقديمها للمجلس.

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التحرير

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