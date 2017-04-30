«المركزي» يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، بواقع قرش واحد فقط مسجلا نحو 18.01 للشراء، مقارنة بنحو 18 جنيهًا خلال تعاملات الخميس الماضي.

ذكر المركزي، أنه تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 18.14 جنيها، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر بيع الدولار في بنك مصر إيران للتنمية ليسجل نحو 18.18 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.08 جنيها، مؤكدًا أن اعلى سعر للدولار كان في بنك اتش إس بي سي ليسجل نحو 18.25 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.10 جنيها.

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وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.17 جنيها للبيع، ونحو 18.07 جنيها للشراء، فيما ثبت سعر الدولار في البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 جنيها للبيع، في كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.95 جنيها.



