وزير التعليم للطلاب: «بلاش نركز في علقة الامتحانات»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المجتمع دائم الشكوى من النظام التعليمي الحالي، مؤكدا "نحن في حاجة إلى السعادة".

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج مشروع تدريب المعلمين أولا اليوم الأحد، أن الوزارة تسعى لتغيير "جلد" التعليم من طالب يتم تلقينه بهدف الحفظ إلى طالب يفكر.

شاهد أيضا

وتابع: "الإجابة النموذجية في الامتحانات انتهت تماما، ونسعى للعمل على أن يشرح الطلاب والمعلم يستمع فقط"، موجها رسالة للطلاب "ركزوا فقط فيما تحبونه، ولا تركزوا في علقة الامتحانات"، بحسب قوله.

يذكر أن مشروع "المعلمون أولا" هو أول مشروع قام به المجلس التخصصي للتعليم التابع للرئاسة، يهدف إلى تدريب المعلمين داخل المدارس الحكومية في عدة محافظات بطرق تجذب الطالب إلى المدرسة.