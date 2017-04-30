الأسعار تشتعل بالأسواق.. والفاعل مجهول بين الجملة والتجزئة

التحرير

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شهدت أسعار الخضار اليوم ارتفاعًا ملحوظًا بسوقي الجملة والتجزئة، وباتت المسئولية مُجهلة بين تجار سوق الجملة والتجزئة، وراح كلا منهما يلقي بتبعات الأزمة على الآخر، واصفًا إياه بالجشع واستغلال المواطنين.

"تجار الجملة" يرون أن السبب في ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى هو سعي التجار لجني مزيدًا من الأرباح على حساب المواطن البسيط دون أي مراعاة للأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وقال جمال علي أحد تجار الجملة، في تصريحات لـ"التحرير": إن "السبب الحقيقي في رفع الأسعار بالسوق المحلى خاصة في الخضار هو السعى لجني أرباح دون النظر إلى مردود ذلك على الحالة الاقتصادية بوجه عام"، لافتًا إلى أن الأسعار تخرج من سوق الجملة منخفضة إلا أنهم يتفاجئون برفعها بشكل كبير بالأسواق.

وأكد "على" أن الأزمة تكمن في متابعة التجار الصغار من قبل المسئولين وعدم تركهم يتحكمون في الأسعار بشكل عشوائي دون أسباب واضحة.

تجار التجزئة: حيتان سوق الجملة السبب

تجار التجزئة لهم رأي آخر في ارتفاع الأسعار، حيث يرون أن الأزمة تكمن في الحيتان الكبار - بسوق الجملة والذين يستحوذون على السوق ويرفعون السعر وفقًا لمصالحهم، بحسب "تعبيرهم".

وقال جاد الكريم مرسي - أحد التجار بسوق أرض اللواء: "احنا بيتخرب بيوتنا .. عندنا عمالة ونقل ولازم يكون في فرق كبير في السعر شوفوا تاجر الجملة بيجيب النتج بكام من الفلاح ويبيعه بكام هتعرفوا مين إللى حرامي وبيستغل الناس"، مضيفًا أن الأسعار بداية من مدخلات الإنتاج للفلاح "السماد" ورفع سعرها مرورًا لتاجر الجملة الذي يرفع السعر من المنبع، وصولًا إلى ارتفاع مواد الطاقة حتى الإيجارات، جميعها عوامل لها طرف في رفع الأسعار، ويجب التطرق لها قبل إلقاء اللوم على تاجر التجزئة.

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واعتبر "مرسى"أن تاجر التجزئة يتعرض أيضًا للاستغلال كـ"الموان"، فهو في الأساس مواطن وله أسرة، وعليه مسئوليات اجتماعية يتحملها.

وفيما يخص الفجوة بين أسعار الجملة والتجزئة أوضح "التاجر" أن هذا أمر طبيعى نظرًا للتكلفة التي يتحملها تاجر التجزئة من نقل ومحل تجاري وعمالة، فضلًا عن بدل الفاقد والتالف، مؤكدًا أن ما يثار حول جشع التجار أكذوبة كبرى يتعلل بها المسئولين الذين يتهربون من واجهبهم، داعيًا كل الجهات المسئولة لمراقبة الأسواق وتحديد هامش الربح، معتبرًا أن التجار باتوا يخسرون، وحلمهم فقط الآن يرتبط بتوفير وتدبير الأموال التي يدفعونها.

المواطنون: كلاهما يجور على حقوقنا والأسعار تكوي جيوبنا

كان للمواطن رأي آخر، حيث أكد أن تجار الجملة والتجزئة على السواء مزنبين ويجورون على حقوقهم وكلاهما يسعى فقط لتحقيق أرباحه دون النظر للمتضررين الذين كُويت جيوبهم من اشتعال الأسعار.

منى عبد الصبور مواطنة التقيناها بأحد أسواق التجزئة قالت: إن "هدف كل التجار هو الربح دون النظر للمواطنين"، معتبرة أن مسئولية ارتفاع الأسعار مشتركة، بل إن الدولة نفسها مسئولة عن ذلك بعدم قدرتها على متابعة وإحكام الرقابة على الأسواق، مشيرة إلى أن السوق الواحد يشهد عشرات الأسعار المختلفة، فالكل يضع ما يربحه دون رقيب ولا خوف"، معتبرة أن الفترة التي وجدت بها تسعيرة تحت مسمى "الاسترشادية" كانت جيدة - حيث جعلت للمواطن مرجع في السعر يستطيع التحدث بسببه.

وأضافت "منى" أن الأسعار تتحرك بشكل جنوني يوميًا، وأن الأمر بات غير محتمل، قائلة: "لينا رب كريم.. والناس مبقتش مستحملة".