في عيد العمال.. برلماني: «العمل الدولية» تهدد بإدارج مصر على القائمة السوداء

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ندد مرتضى العربي، عضو مجلس النواب، بتأخير إصدار قانون التنظيمات النقابية حتى الآن، مؤكدًا أن منظمة العمل الدولية تهدد بوضع اسم مصر على قائمة العمل السوداء، لتردي أوضاع العمال بها.

أضاف العربي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن منظمة العمل الدولية تؤجل وضع اسم مصر في القائمة السوداء، منذ ثلاث سنوات، بسبب تأخير إصدار قانون التنظيمات النقابية، منوهة بسوء حالة الأوضاع النقابية العمالية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الصراع القائم بين النقابات العمالية العامة والمستقلة.

دعا عضو مجلس النواب - إلى توحيد الجهود للنهوض بالقطاع العمالي بما يخدم الوضع الاقتصادي في مصر، الذي يشهد تراجعا خلال الآونة الأخيرة.

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في المقابل، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة انتهت من إعداد 3 مشاريع قوانين تخص العمال، وهي (قانون العمل الجديد، ومشروع قانون منظمات النقابات العمالية وحماية حق التنظيم، وقانون انتخابات رؤساء مجالس الشركات)، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بإحالة مشروعات قوانين لمجلس النواب، لإصدارها وفق أحكام الدستور.

أضاف سعفان، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، اليوم الأحد، أن الوزارة تحرص على إخراج هذه القوانين بفلسفة جديدة، بما يرسخ من قيمة العمل، ويحقق الأمان الوطني، ويزيل السلبيات التي نجمت عن تطبيق قوانين العمل الحالية.



