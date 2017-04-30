«دعم مصر» يشيد بمشروع قانون «قومي حقوق الإنسان»: «جه في وقته»

التحرير

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أشادت مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، بمشروع قانون بشأن تنظيم أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تقدمت به النائبة سولاف درويش، إلى رئيس مجلس النواب، لافتًة إلى أن القانون يأتي في توقيت ممتاز، خاصة مع قرب انتهاء مدة أعضاء المجلس الحاليين.

أضافت عازر، لـ"التحرير" أن مشروع القانون الجديد دمج في تشكيله بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس النواب في عدة نقاط، مشيرًة إلى أن القانون أكد أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفني والمالي والإداري.

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أوضحت عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أن أبرز التغيرات في القانون - تكمن في المادة الثانية والتى تنص وفقًا لمشروع القانون الجديد على أنه "يعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان و26 عضوًا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، على أن يكون ثلث الأعضاء من السيدات، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".

وكانت تلك المادة وفقًا للقانون المعمول به حاليًا تنص على أنه "يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و25 عضوًا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال . ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات".

