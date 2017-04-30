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السعودية: ضبط "خلية إرهابية" يشتبه في تورطها بالهجوم على المسجد النبوي

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السعودية: ضبط "خلية إرهابية" يشتبه في تورطها بالهجوم على المسجد النبوي السعودية: ضبط "خلية إرهابية" يشتبه في تورطها بالهجوم على المسجد النبوي

مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، ضبط "خلية إرهابية" يشتبه في تورطها في حادث الهجوم على المسجد النبوي الذي وقع قبل أشهر.

وقال المتحدث باسم الداخلية السعودية، في مؤتمر صحفي إن الخلية تدعى "الحرازات" وهي أيضًا مسؤولة عن التفجير الذي استهدف مسجد قوات الطاورئ في منطقة عسير جنوب المملكة.

وأضاف المتحدث أن الشرطة اعتقلت 46 شخصًا مرتبطا بالخلية بينهم 22 سعوديا، مشيرًا إلى أن الخلية أعدمت أحد المطلوبين قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

وتابع "خلية الحرازات تلقت تعليمات من داعش في سوريا".

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مصراوي Masrawy

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