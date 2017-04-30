توريد 43 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، أن كمية الأقماح المحلية الموردة للموسم الحالي، بلغت 42600 طن و356 كيلو قمح، حتى الآن، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، إلى أن صوامع مدينة الحسينية، استقبلت 12 ألفًا و320 طنًا و400 كيلو، فيما استقبلت شونة الحسينية 4 آلاف و834 طنًّا و848 كيلو، بينما استقبلت صوامع ههيا 17 ألفًا و434 طنًا و600 كيلو، ومضرب الزقازيق ألف و551 طنًا و456 كيلو.

كما استقبلت شونة مشتول السوق 353 طنًا و953 كيلو قمح، فيما استقبلت شونة الغابة 41 طنًا و125 كيلو، وصومعة الزقازيق المعدنية 4 آلاف و826 طنًا و414 كيلو، بينما استقبلت شونة القرين ألفًا و118 طنًا و685 كيلو، وشونة العزيزية 102 طن و30 كيلو، وشونة النخاس 17 طنًا و209 كيلو.

وأوضح المحافظ، أنه جرى الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الزراعي الحالي لتوريد القمح المحلي بمختلف قُرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق المحافظة تبلغ 381 ألفًا و492 فدانًا بإنتاجية تقترب من المليون طن.

وأردف، أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام، 37 صومعة وشونة، بسعة تخزينية 441 ألفًا و109 أطنان، فيما يبلغ عدد الصوامع والشون الخاصة نحو 17 صومعة وشونة، بسعة تخزينية 171 ألفًا و199 طنًا؛ بإجمالي 54 صومعة وشونة، بطاقة استيعابية 612 ألفًا و308 أطنان، مشددًا على أنه جرى تحديد 5 نقاط للتجميع بمراكز "الحسينية، والصالحية، وديرب نجم، وأبو كبير، وههيا"؛ للتيسير على المزارعين وتقليل الفاقد.