سوانزي يقتنص نقطة ثمينة من مانشستر يونايتد

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تعادل نادي مانشستر يونايتد مع نظيره سوانزي سيتي، بهدف لكل منهما، بملعب أولد ترافورد، بقيادة الحكم نيل سوابريك، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح واين روني التسجيل لمانشستر يونايتد واين روني من ركلة جزاء في الدقيقة 48، بينما أحرز هدف سوانزي سيتي جيلفي سيجوردسون في الدقيقة 79 من ركلة حرة مباشرة.

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ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة الـ 65، ليظل في المركز الخامس (جمعهم من 35 مباراة فاز في 17 وتعادل في 14 وخسر في 3، مسجلآ 51 هدفًا فيما استقبلت شباكه 25 هدفًا)، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الرابع صاحب الـ65 نقطة.

بينما ظل سوانزي سيتي بقيادة مدربه باول كليمان، في المركز الثامن عشر، برصيد 32 نقطة، (جمعهم من 34 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر في 21، مسجلآ 40 هدفًا فيما استقبلت شباكه 69 هدفًا)، بفارق نقطتين عن ميدلزبره التاسع عشر، ونقطتين عن هال سيتي الـ17.