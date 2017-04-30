أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل -
ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور) -
"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة" -
جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

سوانزي يقتنص نقطة ثمينة من مانشستر يونايتد

Google+ Print
سوانزي يقتنص نقطة ثمينة من مانشستر يونايتد سوانزي يقتنص نقطة ثمينة من مانشستر يونايتد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعادل نادي مانشستر يونايتد مع نظيره سوانزي سيتي، بهدف لكل منهما، بملعب أولد ترافورد، بقيادة الحكم نيل سوابريك، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح واين روني التسجيل لمانشستر يونايتد واين روني من ركلة جزاء في الدقيقة 48، بينما أحرز هدف سوانزي سيتي جيلفي سيجوردسون في الدقيقة 79 من ركلة حرة مباشرة.

شاهد أيضا

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة الـ 65، ليظل في المركز الخامس (جمعهم من 35 مباراة فاز في 17 وتعادل في 14 وخسر في 3، مسجلآ 51 هدفًا فيما استقبلت شباكه 25 هدفًا)، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الرابع صاحب الـ65 نقطة.

بينما ظل سوانزي سيتي بقيادة مدربه باول كليمان، في المركز الثامن عشر، برصيد 32 نقطة، (جمعهم من 34 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر في 21، مسجلآ 40 هدفًا فيما استقبلت شباكه 69 هدفًا)، بفارق نقطتين عن ميدلزبره التاسع عشر، ونقطتين عن هال سيتي الـ17.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة

تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة

جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام

جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام

رغم إعلان لقائهم بوزير الصحة.. «أطباء التكليف»: الاعتصام مستمر

رغم إعلان لقائهم بوزير الصحة.. «أطباء التكليف»: الاعتصام مستمر

نائب: تقدمت بطلب إحاطة لوزير الداخلية لعمل صفحة وهمية باسمي على «فيسبوك»

نائب: تقدمت بطلب إحاطة لوزير الداخلية لعمل صفحة وهمية باسمي على «فيسبوك»