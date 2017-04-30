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بمشاركة صلاح.. «نسور العاصمة» تنقض على «الذئاب» في ديربي روما

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بمشاركة صلاح.. «نسور العاصمة» تنقض على «الذئاب» في ديربي روما بمشاركة صلاح.. «نسور العاصمة» تنقض على «الذئاب» في ديربي روما

التحرير

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حقق فريق لاتسيو فوزا صعبا على نظيره روما في ديربي العاصمة، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

افتتح بالدي دياو كايتا التسجيل لفريق لاتسيو في الدقيقة 12 من الشوط الأول، وتعادل دي روسي لروما في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

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وفي الدقيقة 50 من عمر اللقاء، أضاف دوزان باستا الهدف الثاني لـ"نسور العاصمة" قبل أن يسجل بالدي دياو كايتا الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وشهدت المباراة حصول أنتونيو روديجر على بطاقة حمراء في الدقيقة 93، ليرتفع رصيد لاتسيو لـ 67 نقطة في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد فريق روما 75 في المركز الثاني خلف المتصدر يوفنتوس.

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التحرير

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