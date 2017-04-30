بالفيديو.. «مكافحة الإدمان»: 80% من الجرائم ترتكب تحت تأثير المخدرات

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قال عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة الإدمان، إن الشريحة العمرية لمتعاطي المخدرات في مصر بين 15 إلى 60 سنة.

وأوضح «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، اليوم الأحد، أن جرائم كثيرة ترتكب تحت تأثير مخدر الحشيش، لافتًا أن 80% من الجرائم تمت تحت تأثير المخدرات، وهناك ارتباط وثيق بين حوادث الطرق وتعاطي المخدرات.

وأضاف، أن 24% من السائقين المهنين، يتعاطون المخدرات، و19% من الحرفيين يتعاطوا المخدرات، لافتًا أن نسبة تعاطي المواد المخدرة في مصر حوالي 10%، و2% من الشريحة العمرية بين 15 إلى 60 سنة يدمنون المخدرات.

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وأشار إلى أن الترامادول من أكثر المواد المخدرة المنتشرة بين مدمني المخدرات بنسبة 38%.