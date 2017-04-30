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تفاقم أزمة شعبة الجزارين ومسؤولي الزراعة بسبب «البتلو والنعاج»

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تفاقم أزمة شعبة الجزارين ومسؤولي الزراعة بسبب «البتلو والنعاج» تفاقم أزمة شعبة الجزارين ومسؤولي الزراعة بسبب «البتلو والنعاج»

التحرير

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تجددت الخلافات بين شعبة القصابين "الجزارين" ووزارة الزراعة، بعد دعوة الشعبة لممثلي الوزارة من أجل حضور الاجتماع الأخير، الطلب الذي تم تجاهله، ما دفع مسؤولي الشعبة للتأكيد على أن ارتفاع اللحوم مسؤولية الوزارة.

محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، قال إن الأسعار غير ثابتة، وتتجه نحو الارتفاع، وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهات؛ لإعادة التوازن للأسعار.

وأضاف "وهبة"، أن اللجوء للاستيراد لن ينهي الأزمة، مشيرا إلى أنه على وزارة الزراعة والجهات المعنية وضع يدها مع القصابين؛ للوصول إلى حل حقيقي.

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بدوره، أكد جابر شلبي، سكرتير عام الشعبة، انخفاض أسعار لحوم "النعاج"، مقابل رواج ذبح العجول "البتلو"، محملا وزارة الزراعة المسؤولية للأزمة الحالية قائلا "الوزارة لا تستطيع التعامل مع قضية البتلو والنعاج التي أصبحت سبب خطير في رفع الأسعار".

وأشار "شلبي"، إلى أن الأزمة الحالية تهدد الثروة الحيوانية، متهما وزارة الزراعة بعدم الرغبة في مد يد العون للخروج من تلك الأزمة، بحسب قوله.

وعن أسعار اللحوم، تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 130 - 150 جنيهًا، والضأن ما بين 110 - 125 جنيهًا للكيلو، والبتلو 120 لـ135 جنيهًا للكيلو، والبتلو بعظم نحو 105 لـ115 جنيهًا للكيلو، والضأن بعظم سجل نحو 95 لـ105 جنيهات للكيلو، والكندوز الكبير نحو 110 لـ 125 جنيهًا للكيلو.

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التحرير

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