رؤساء أندية قضاة الأقاليم يجتمعون لبحث تصعيد أزمة «السلطة القضائية»

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يعقد رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ظهر غدٍ الإثنين، اجتماعًا في نادي القضاة النهري بالعجوزة؛ لبحث وتدارس موقف القضاة من تعديل قانون السلطة القضائية بشأن تعيين رئيس محكمة النقض خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة رؤساء الهيئات القضائية على تنفيذه.

وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، في بيان له اليوم الأحد، إن الاجتماع سوف يدرس اتخاذ المسار القانوني والطعن على القانون الجديد، إضافة إلى النقاش حول جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة للنادي، المقرر عقدها الجمعة المقبلة، موضحًا أن الاجتماع الذي سيضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم سيتضمن مداولات القضاة حول موقفهم الآن وكيفية تخطى هذه المرحلة الصعبة.

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وأشار أبو عيانة، إلى أنه لا بد من احترام القانون طالما أنه صدر رسميًا، وأنهم سيتقدمون للبرلمان بمشروع متكامل لتعديل قانون السلطة القضائية خلال الدورة الحالية.

وأوضح أبو عيانة، أن السبب في اعتراض القضاة على التعديلات هو رغبتهم فى تعديل القانون بأكمله وليس مادة واحدة فقط كما كانوا يرغبون في أن تكون الأولوية لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، متابعًا أن الدولة تمر بظروف صعبة ولا يمكن أن يتسبب القضاة بأي حال من الأحوال في أي أزمات للدولة في هذا الوقت العصيب ولهذا سيكون تحركهم في إطار القانون وفي حيز الإجراءات القانونية، مع الالتزام بالنص الجديد .