أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل -
ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور) -
"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة" -
جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رؤساء أندية قضاة الأقاليم يجتمعون لبحث تصعيد أزمة «السلطة القضائية»

Google+ Print
رؤساء أندية قضاة الأقاليم يجتمعون لبحث تصعيد أزمة «السلطة القضائية» رؤساء أندية قضاة الأقاليم يجتمعون لبحث تصعيد أزمة «السلطة القضائية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعقد رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ظهر غدٍ الإثنين، اجتماعًا في نادي القضاة النهري بالعجوزة؛ لبحث وتدارس موقف القضاة من تعديل قانون السلطة القضائية بشأن تعيين رئيس محكمة النقض خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح  عليه، وموافقة رؤساء الهيئات القضائية على تنفيذه.

وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، في بيان له اليوم الأحد، إن الاجتماع سوف يدرس اتخاذ المسار القانوني والطعن على القانون الجديد، إضافة إلى النقاش حول جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة للنادي، المقرر عقدها الجمعة المقبلة، موضحًا أن الاجتماع الذي سيضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم سيتضمن مداولات القضاة حول موقفهم الآن وكيفية تخطى هذه المرحلة الصعبة.

شاهد أيضا

وأشار أبو عيانة، إلى أنه لا بد من احترام القانون طالما أنه صدر رسميًا، وأنهم سيتقدمون للبرلمان بمشروع متكامل لتعديل قانون السلطة القضائية خلال الدورة الحالية.

وأوضح أبو عيانة، أن السبب في اعتراض القضاة على التعديلات هو رغبتهم فى تعديل القانون بأكمله وليس مادة واحدة فقط كما كانوا يرغبون في أن تكون الأولوية لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، متابعًا أن الدولة تمر بظروف صعبة ولا يمكن أن يتسبب القضاة بأي حال من الأحوال في أي أزمات للدولة في هذا الوقت العصيب ولهذا سيكون تحركهم في إطار القانون وفي حيز الإجراءات القانونية، مع الالتزام بالنص الجديد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
البابا فرانسيس: تناولنا قضية جوليو ريجيني في لقاء السيسي

البابا فرانسيس: تناولنا قضية جوليو ريجيني في لقاء السيسي

الأخبار - السيسي : الدولة تولي إهتماماً بالصناعات كثيفة العمالة لتقليل نسبة البطالة

الأخبار - السيسي : الدولة تولي إهتماماً بالصناعات كثيفة العمالة لتقليل نسبة البطالة

نقابة الفلاحين تهنئ العمال بعيدهم السنوي.. وتشيد بخطاب السيسي

نقابة الفلاحين تهنئ العمال بعيدهم السنوي.. وتشيد بخطاب السيسي

الأخبار - الرئيس السيسي يشهد الإحتفال بعيد العمال ويكرم عدداً من قدامى النقابيين

الأخبار - الرئيس السيسي يشهد الإحتفال بعيد العمال ويكرم عدداً من قدامى النقابيين