المالية تثبت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه خلال مايو المقبل

التحرير

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أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه، وذلك بداية من مايو المقبل، ولمدة شهر، وهو نفس مستوى سعر الدولار خلال أبريل الجاري.

ويعرف الدولار الجمركي، بأنه السعر الذي يحتسب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذي يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، وبالتالي فهو القيمة الذي تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.

و وفقًا لقرارات وزارة المالية، فقد تم تثبيت سعر الدولار الجمركي بداية من شهر فبراير الماضي ليسجل نحو 16 جنيهًا، ثم خفضه أيضًا بواقع 25 قرشًا بداية شهر مارس الماضي، مُسجلًا نحو 15.75جنيه، ثم رفعه منتصف الشهر إلى 17 جنيها.

ويتم تحديد سعر الدولار في البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقًا لقوى العرض والطلب، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر الماضي.

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وقال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي: إنه "رغم تراجع سعر الدولار الجمركي وتثبيته لمدة 15 يومًا، غير أن ذلك لم يُحدث أي تغيير على أسعار السلع في الأسواق، والتي استمرت في الارتفاع.

وسجَّل متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية والبنوك نحو 18.13 جنيه للبيع، ونحو 18.02 جنيه للشراء، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وأضاف "إبراهيم" في تصريحات لـ"التحرير"، أن الأسعار لم تنخفض في الأسواق، وذلك في ظل عدم وجود سعر ثابت للدولار في السوق الرسمية والسوداء أيضًا، لافتًا إلى أن غالبية المستوردين يحصلون على الدولار من السوق الموازية لعدم توافر الدولار في البنوك، وبالتالي فهم يحصلون عليه بسعره المرتفع والذي يتجاوز نحو 19 جنيهًا.