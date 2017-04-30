فيديو| بائعو «الترجمان» للسيسي: «اعتبرنا زي بتوع البرجر وأنقذنا»

التحرير

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في صباح 24 من أغسطس 2014، خَلت شوارع وسط القاهرة من الباعة الجائلين تمامًا، بعدما شهدت شوارع المنطقة تواجدًا مكثفا لقوات الأمن المركزي، وفرق التدخل السريع، الذين قاموا بإزالة الإشغالات المتواجدة على الأرصفة، ليعلن محافظ القاهرة جلال مصطفى السعيد، آنذاك، أنه سيتم نقل الباعة إلى جراج «الترجمان»، استعدادًا لنقلهم نهائيا إلى أرض «وابور الثلج».

وفي يوم السبت 22 إبريل الجاري، ظهرت واقعة هجوم «رجال البلدية» على مشروع «عربة البرجر» في منطقة الشيراتون المملوك للفتاتين شيماء محمد وياسمين رحيم، خريجات «إدارة أعمال» و«إعلام»، لتعيد الصراخ مرة أخرى للبائعة الجائلين المهدور حقهم -على حد قولهم-.

«اعتبرنا شيماء وياسمين بتوع عربية البرجر ياريس» بهذه الكلمات صرخ عدد من الباعة، من داخل «سوق الترجمان» مطالبين الحكومة والرئيس بالنظر إلى مطالبهم، متسائلين عن سر اهتمام الدولة بفتاتي عربة البرجر، دون الاهتمام بمشكلاتهم، بعد نقلهم إلى الترجمان -الذي اعتبروه مجرد سجن-.

داخل ساحة الجراج، قال صبحي محمد أحد الباعة، لـ«التحرير»: «علاقتنا بالترجمان أصبحت مجرد توقيع بالحضور والانصراف، لإثبات تواجدنا على أمل تنفيذ قرار الحكومة بنقلنا إلى سوق جديد، مناسب به حركة بيع وشراء»، مضيفًا: «الدنيا قامت وما قعدتش عشان بنتين وإحنا 500 أسرة مشردين مش لاقيين ناكل»، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر اليهم وتوفير سوق يكون مصدر رزق لهم ولأسرهم.

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يحكي محمد السيد، أحد الباعة الجائلين: «الدولة أنفقت الملايين على سوق الترجمان، وهو أشبه بمكان مهجور.. كان محافظ القاهرة السابق وعدنا بتوفير سوق جديد في أرض وابور الثلج، ولكن هذا لم يحدث»، موجهًا رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلا: «يا سيادة الريس فيه 500 أسرة في الشارع مشردين بقالهم 3 سنين عايزين حل لمشكلتنا زي ما قدمتوا حلول للبنتين شيماء وياسمين بتوع عربية البرجر».

عاينت «التحرير» ساحة جراج «الترجمان» ورصدت حالة الاهمال التي سادت المكان، فالصناديق التي وفرتها الدولة لوضع بضائع الباعة بداخلها تهالكت والتراب يكسوها كما تهالكت «التندات» التي استخدتها المحافظة كغطاء للسوق من عوامل الجو المكان لا يوجد به سوى عدد قليل من الباعة الذين أكدوا أن سبب حضورهم هو التوقيع على كشف الحضور الخاص بالحي وأن الترجمان مجرد سجن لهم.

يذكر أن الفتاتان كانت قد نشرتا مقطع فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء إزالة الحي عربة البرجر الخاصة بهما، الأمر الذى لاقى ردود أفعال عديدة وتعاطفا معهما، واستقبلهما محافظ القاهرة بعد الواقعة.