10 إجراءات حكومية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن

التحرير

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في ظل المعاناة التي يشهدها المواطن المصري، جراء الاختلالات الاقتصادية التي تشهدها مصر خلال السنوات الماضية، إلا أن الحكومة بدأت في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والاجتماعية تهدف إلى تحسين حياة المواطن ومساندة محدودي الدخل، وفي مقدمتها زيادة الدعم وإصلاح منظومة التأمين الصحي، عبر مشروع الموازنة العامة للدولة.

و يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017-2018، التركيز على البعد الاجتماعي كمحور أساسي في السياسة المالية للحكومة، والتي تعتبر سياسات التشغيل هي الخط الأول للدفاع عن الفقر، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ويقول الدكتور سامي السيد أستاذ المالية العامة والخبير الاقتصادي: إن "تحسين حياة المواطن المصري تأتي من خلال اهتمام الحكومة بخفض معدلات التضخم والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال الفترة الأخيرة، وتراجع أسعار السلع، حتى لا يشعر المواطن بضغوط مستمرة من أجل توفير احتياجاته اليومية".

وكان قد سجَّل معدل التضخم ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس ليصل إلى نحو 32.5%، وهو أعلى معدل وصلت إليه مصر منذ سنوات طويلة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واضاف سامى لـ"التحرير"، أنه يجب على الحكومة أيضًا الاهتمام بزيادة حجم الاستثمارات، ووضع المزيد من الحوافز الاستثمارية وإنشاء المصانع وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير إلى الخارج.

ووفقًا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة 2017-2018، تقوم الحكومة بعدة إجراءات من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن، وتضمنت:

-زيادة الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة لتطوير البنية الأساسية ورفع معدلات الإنتاجية.

-تنفيذ المشروعات الكبرى كثيفة العمالة والمحفزة للقطاع الخاص.

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-برنامج الإقراض منخفض التكاليف بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

-زيادة المساندة لأنشطة التصدير.

-تطوير برامج التدريب خاصة التدريب الصناعي.

-جذب القطاع غير الرسمي للدخول والعمل من خلال قنوات الاقتصاد الرسمي.

-رفع مخصصات الدعم على البطاقات التموينية من 15 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للفرد.

-زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة.

-زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وشراء الأدوية.

-توفير مبالغ نقدية لصالح الهيئة العامة للبترول كدعم للطاقة بواقع 4 مليارات جنيه شهريًا، لضمان استمرار توفير الوقود اللازم للكهرباء والصناعة والأفراد.