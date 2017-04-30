موقع أمريكي: زيارة بابا الفاتيكان لمصر من اللحظات البارزة

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"زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر واحدة من اللحظات البارزة".. هكذا وصف موقع "Crux" الأمريكي، زيارة البابا فرنسيس التي قام بها يوم الجمعة و استغرقت يومان.

قال الموقع: "قبل ستة أعوام، تحدث البابا بيندكت عن مصر، معرباً عن غضبه على هجوم كنيسة القديسين بالإسكندرية، ودعا إلى بذل جهود ضد التطرف الديني، مما أدى إلى أن اتخذ الأزهر موقف معادياً تجاه تلك التصريحات، أما الآن، جاء البابا فرنسيس و أبدى رغبته من نفس الشيء، و لكن تم احتواء و تقبل حديثه، فيبدو أن هناك شيئاً واحدًا قد تغير و هو تزايد إحباط و غضب الشعب من الإرهاب والعنف".

أضاف الموقع: "المشهدان متشابهين، ولكن ما تغير هو رد فعل القيادة السياسية و الدينية في مصر، ففي عام 2011، أدانت الحكومة تعليقات البابا بنديكت السادس عشر واعتبرت أنها "تدخل غير مقبول" وسحبت سفيرها من الفاتيكان لإجراء مشاورات، وانضم الأزهر إلى المظاهرات، معلنا تجميد الحوار مع الفاتيكان، و إعادة النظر في أشكال التعاون الأخرى لأن البابا بنديكت قد "تحدث كثيراً عن الإسلام بطريقة سلبية.. أمّا الآن، فقد أيد شيخ الأزهر أحمد الطيب، البابا فرنسيس في إدانته للعنف الديني عندما تحدث عن الهجوم الأخير الذي وقع بكنيستي طنطا والإسكندرية".

ما الذي تغير في ست سنوات؟

أجاب الموقع، أن السياق السياسي في مصر اختلف، ففي عام 2011، واجهت حكومة الرئيس آنذاك حسني مبارك احتجاجا كبيرًا بعد هجوم الكنيسة، ما أدى إلى تخلي مبارك عن السلطة بعد أقل من شهر، وكان بعض معارضيه في ذلك الوقت يرون أنه كان وراء الهجوم على كنيسة الإسكندرية.

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وفي هذا السياق، لم تكن الحكومة في حالة تسمح بتقبل أي نقد خارجي، بما في ذلك نقد البابا، أما الآن، فيبدو أن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر صلابة، وتتمتع بدعم واسع، و الرئيس السيسي نفسه أعلن أن محاربة الإرهاب والتطرف الديني أولوية وطنية لديه.

وعلاوة على ذلك، البابا فرنسيس يختلف عن بنديكت، فهو لم يقم بإلقاء أي خطاب مثير للجدل مثلما فعل بيندكت عام 2006 في ريجنسبورج، ألمانيا،حيث ربط الإسلام بالعنف مما أثار غضب المسلمين.

أما البابا فرنسيس فصورته تختلف إلى حد كبير في العالم الإسلامي، فدائمًا ما يصف الإسلام بأنه دين سلام، وأنه لا يوجد شيء يسمى "الإرهاب الإسلامي" لأن هذا العنف يتنافى مع مبادئ الإيمان الحقيقي.

يذكر أن بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس قد زار مصر فى عام 2000، كما حل الرئيس عبدالفتاح السيسي ضيفًا على الفاتيكان في شهر نوفمبر من عام 2014، والتقى في سياق زيارته التاريخية بالبابا فرنسيس.