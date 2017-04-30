مميش رئيسا لهيئة منطقة قناة السويس الاقتصادية خلفا لدرويش

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حرص الدكتور أحمد درويش، على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الفترة التى قضاها كرئيس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد تعيين الفريق مهاب مميش خلفا له.

وكتب درويش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : " 519 يوما: أشكر السيد رئيس الجمهورية أن منحنى هذه الفرصة لأشرف بأن أزرع بذورا سيجنى ثمارها أبناؤنا وأحفادنا".

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جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتكليف الفريق مهاب مميش برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام، بالإضافة إلى عمله ، وتعيين محفوظ محمد طه مرزوق نائبا لرئيس الهيئة لمدة عام.