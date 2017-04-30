أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل -
ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور) -
"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة" -
جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مميش رئيسا لهيئة منطقة قناة السويس الاقتصادية خلفا لدرويش

Google+ Print
مميش رئيسا لهيئة منطقة قناة السويس الاقتصادية خلفا لدرويش مميش رئيسا لهيئة منطقة قناة السويس الاقتصادية خلفا لدرويش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حرص الدكتور أحمد درويش، على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الفترة التى قضاها كرئيس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد تعيين الفريق مهاب مميش خلفا له.

وكتب درويش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : " 519  يوما: أشكر السيد رئيس الجمهورية أن منحنى هذه الفرصة لأشرف بأن أزرع بذورا سيجنى ثمارها أبناؤنا وأحفادنا".

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح أصدر قرارا بتكليف الفريق مهاب مميش برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام، بالإضافة إلى عمله ، وتعيين محفوظ محمد طه مرزوق نائبا لرئيس الهيئة لمدة عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
البابا فرانسيس: تناولنا قضية جوليو ريجيني في لقاء السيسي

البابا فرانسيس: تناولنا قضية جوليو ريجيني في لقاء السيسي

الأخبار - السيسي : الدولة تولي إهتماماً بالصناعات كثيفة العمالة لتقليل نسبة البطالة

الأخبار - السيسي : الدولة تولي إهتماماً بالصناعات كثيفة العمالة لتقليل نسبة البطالة

نقابة الفلاحين تهنئ العمال بعيدهم السنوي.. وتشيد بخطاب السيسي

نقابة الفلاحين تهنئ العمال بعيدهم السنوي.. وتشيد بخطاب السيسي

الأخبار - الرئيس السيسي يشهد الإحتفال بعيد العمال ويكرم عدداً من قدامى النقابيين

الأخبار - الرئيس السيسي يشهد الإحتفال بعيد العمال ويكرم عدداً من قدامى النقابيين