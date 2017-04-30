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موانئ البحر الأحمر تكرم العمال المتميزين

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مصراوي Masrawy

موانئ البحر الأحمر تكرم العمالموانئ البحر الأحمر تكرم العمال

موانئ البحر الأحمر تكرم العمال (2)موانئ البحر الأحمر تكرم العمال (2)

موانئ البحر الأحمر تكرم العمال (3)موانئ البحر الأحمر تكرم العمال (3)

موانئ البحر الأحمر تكرم العمال (4)موانئ البحر الأحمر تكرم العمال (4)

موانئ البحر الأحمر تكرم العمال (6)موانئ البحر الأحمر تكرم العمال (6)

موانئ البحر الأحمر تكرم العمال (5)موانئ البحر الأحمر تكرم العمال (5)

البحر الأحمر - أحمد عوض:
شارك، اليوم الأحد، اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عاملي الهيئة الاحتفال بعيدهم، وذلك في إطار حرصه على دعم التواصل الفعّال مع العاملين وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد.

واختير (14) عاملاً مثاليًّا للتكريم، وسط احتفالية اجتماعية بحضور قيادات الهيئة والعاملين من كافة الإدارات.

وسلم رئيس الهيئة، شهادات تقدير للفائزين وحثهم على بذل المزيد من الجهد، وأن يكون عطاؤهم مثلاً يحتذى به.

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